GODINU DANA OD SMRTI BORE ČORBE! Porodica mu ispunila poslednju želju!

Danas je tačno godinu dana od smrti rok legende Bore Đorđevića, a grad Čačak i porodica postavili su spomenik na grobu legendarnog frontmena grupe „Riblja Čorba“.

Rok legenda umro je 4. septembra prošle godine u Ljubljani, a po vlastitoj želji sahranjen je u rodnom Čačku. Poslednjih dana života bio je priključen na kiseonik nakon što mu se zdravstveno stanje znatno pogoršalo. Dugi niz godina imao je problema sa plućima o čemu je u više navrata govorio. Po želji muzičara, na njegovom spomeniku nalaze se dve ukrštene gitare, kako je i napisao u poslednjoj pesmi koju je grupa “Riblja čorba“ snimila.

„Ne trošite džabe pare, nisam tol’ko važan lik, ukrstite dve gitare, nek to bude spomenik. Konzilijum saopštenje, objavljuje svaki dan, da upozna javno mnjenje, koliko sam bolestan. Moje telo pošaljite U Čačak, u Srbiju.. u Ljubljani ostavite srce, neka bude tu. Ne trošite džabe pare, nisam tol’ko važan lik. Ukrstite dve gitare, nek to bude spomenik“, glase stihovi pesme.

Želja mu je ispunjena, dve gitare se nalaze na nadgrobnoj ploči, ali i stihovi njegovog velikog hita „Pogledaj dom svoj anđele“.

Takođe, kulturni centar u Čačku uskoro će poneti njegovo ime.

