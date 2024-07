FRKA U REPREZENTACIJI SRBIJE! Pored Tadića još dva fudbalera dala otkaz?

FRKA U REPREZENTACIJI SRBIJE!

Kapiten Tadić obavestio je javnost da je doneo odluku da više ne igra za reprezentaciju Srbije. Kako se šuška to nije kraj otkazima. Ostaje nam da vidimo ko će njegovim stopama još…

Kapiten se oglasio i otkrio da više neće bit “orao”. Ubrzo nakon toga, FSS je na društvenim mrežama odlučio da se oprosti, takođe, uz fotografiju. U opisu fotografije stoje još srce i zastava Srbije. Ostaće upamćeno da je za 16 godina reprezentativnog staža Tadić postao rekorder reprezentacije sa 109 utakmica “u nogama” i najbolji asistent reprezentacije u istoriji. O odlasku Tadića oglasio se i selektor Dragan Stojković Piksi.

– Dušan Tadić je veliko ime srpskog fudbala i momak koji je ostavio dubok trag u dresu našeg državnog tima. Pratio sam njegovu karijeru od momenta kada je u Vojvodini najavio ogromne domete i kasnije kada je u Holandiji, Engleskoj i Turskoj pokazao da je izrastao u jednog od najboljih veznih igrača u Evropi. Od trenutka kada sam stupio na dužnost selektora reprezentacije, video sam u njemu lidera i bilo mi je mnogo drago što baš Tadić nosi kapitensku traku i broj 10 na leđima – rekao je Piksi, pa dodao:

FRKA U REPREZENTACIJI SRBIJE!

– Poštujem njegovu odluku i želim mu mnogo sreće u nastavku karijere, kako one igračke, tako i i one kojoj se bude posvetio nakon aktivnog igranja. Moja je velika želja da mu se organizuje oproštajna utakmica i predložiću predsedniku Džajiću i ljudima iz Fudbalskog saveza Srbije da se u prvom slobodnom terminu iskoristi prilika i da se na jedan dostojan način oprostimo od bivšeg kapitena. Tadić je to apsolutno zaslužio – zaključio je Stojković.

Najbliži odluci da ubuduće ne igraju za reprezentaciju su još dva standarna reprezentativca. U pitanju su Filip Kostić i Nemanja Gudelj saznaju mediji. I Kostić i Gudelj su do sada odigrali 64 utakmice i standardni su reprezentativci već deset godina.

Selektor Stojković je ostao na klupi, a jasno je da bilo da će pojedini igrači povući ovakav potez. Ostaje da se vidi kako će tim izgledati u narednom periodu.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/alo/J.V.