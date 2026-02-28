FILM U TRAJANJU OD SAMO 4 MINUTA OSVOJIO NAGRADU NA FILMSKOM FESTIVALU! Egipatski „Drugi par“ oduševio žiri

Blog Društvo Izdvajamo Kultura Vesti

28.02.2026.
pixabay.com

Egipatski film “Drugi par“ koji traje samo 4 minuta osvojio je nagradu za najbolji kratki film na filmskom festivalu. Reditelj ima samo 20.godina.

pixabay.com

Iako je izuzetno kratak, film je uspeo da snažnom pričom ostavi jak utisak na publiku i žiri, potvrđujući da trajanje nije presudno kada su emocija i ideja u pitanju. Posebno iznenađenje predstavlja činjenica da iza projekta stoji mladi reditelj koji ima samo 20 godina, što ovaj uspeh čini još značajnijim.

Ova nagrada pokazuje da nova generacija filmskih stvaralaca donosi svež pogled i inovativne ideje, a mi već predviđamo da ćemo o mladom egipatskom reditelju tek slušati u godinama koje dolaze.

Zajecaronline.com / N.Š.

UŽIVAJTE U GLEDANJU FILMA:

Foto: Zaječaronline

