FILM U TRAJANJU OD SAMO 4 MINUTA OSVOJIO NAGRADU NA FILMSKOM FESTIVALU! Egipatski „Drugi par“ oduševio žiri
Egipatski film “Drugi par“ koji traje samo 4 minuta osvojio je nagradu za najbolji kratki film na filmskom festivalu. Reditelj ima samo 20.godina.
Iako je izuzetno kratak, film je uspeo da snažnom pričom ostavi jak utisak na publiku i žiri, potvrđujući da trajanje nije presudno kada su emocija i ideja u pitanju. Posebno iznenađenje predstavlja činjenica da iza projekta stoji mladi reditelj koji ima samo 20 godina, što ovaj uspeh čini još značajnijim.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
KONCERT ACE LUKASA U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.
Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
Dodaj komentar