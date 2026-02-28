FILM U TRAJANJU OD SAMO 4 MINUTA OSVOJIO NAGRADU NA FILMSKOM FESTIVALU! Egipatski „Drugi par“ oduševio žiri

Egipatski film “Drugi par“ koji traje samo 4 minuta osvojio je nagradu za najbolji kratki film na filmskom festivalu. Reditelj ima samo 20.godina.

Iako je izuzetno kratak, film je uspeo da snažnom pričom ostavi jak utisak na publiku i žiri, potvrđujući da trajanje nije presudno kada su emocija i ideja u pitanju. Posebno iznenađenje predstavlja činjenica da iza projekta stoji mladi reditelj koji ima samo 20 godina, što ovaj uspeh čini još značajnijim.