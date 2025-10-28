Festival „Vlaške izvorne pesme“ u sali Muzičke škole u Boru

U petak, 31. oktobra 2025. godine, u sali Muzičke škole u Boru, sa početkom u 19 časova, biće održan 21. Festival „Vlaške izvorne pesme“ posvećen očuvanju i promociji autentične vlaške melodije.

Ova manifestacija više od dve decenije brižljivo čuva i neguje tradiciju i kulturu Vlaha.

Učesnike festivala i ove godine ocenjivaće stručni žiri Svetlana Arsić, Dragana Marinković i Svetlana Azanjac. Narodni umetnici predstaviće se u dve kategorije: