Festival „Vlaške izvorne pesme“ u sali Muzičke škole u Boru
U petak, 31. oktobra 2025. godine, u sali Muzičke škole u Boru, sa početkom u 19 časova, biće održan 21. Festival „Vlaške izvorne pesme“ posvećen očuvanju i promociji autentične vlaške melodije.
Ova manifestacija više od dve decenije brižljivo čuva i neguje tradiciju i kulturu Vlaha.
Učesnike festivala i ove godine ocenjivaće stručni žiri Svetlana Arsić, Dragana Marinković i Svetlana Azanjac. Narodni umetnici predstaviće se u dve kategorije:
- Solo pesma sa muzičkom pratnjom
- Solo pesma bez muzičke pratnje
Specijalni gost ovogodišnjeg festivala je Ljubinka Dudejić. Umetnički direktor festivala – Svetlana Arsić.
Generalni pokrovitelj festivala je Grad Bor, organizator je Ustanova „Centar za kulturu grada Bora“.
Ulaz je slobodan.
Zajecaronline/fb/Centar za kulturu Bor/ N.B.
