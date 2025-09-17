EVO KAKO JE MEGAN MARKL ČESTITALA PRINCU HARIJU ROĐENDAN: On, kad bi mogao, spalio bi ovu fotku! (FOTO)

VO KAKO JE MEGAN MARKL ČESTITALA PRINCU HARIJU ROĐENDAN!

Megan Markl posvetila je emotivnu objavu svom suprugu, princu Hariju, povodom njegovog 41. rođendana, koji je proslavio proteklih dana. Na Instagramu je podelila njegovu staru fotografiju na kojoj Hari pozira u vojnoj pilotskoj uniformi, sa pomalo zbunjenim izrazom lica i razbarušenom kosom, što je izazvalo mnoštvo reakcija i čestitki od strane pratilaca.

EVO KAKO JE MEGAN MARKL ČESTITALA PRINCU HARIJU ROĐENDAN!

View this post on Instagram A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Susret s kraljem Čarlsom posle 18 meseci

Pre same proslave, princ Hari je iznenada doputovao u London, gde se, po prvi put nakon 18 meseci, susreo sa svojim ocem, kraljem Čarlsom III. Kako je potvrdila Bakingemska palata, otac i sin su u Clarence House-u popili čaj, tokom privatnog sastanka koji je trajao oko 50 minuta.

Vest o susretu izazvala je brojne reakcije javnosti, a mnogi su pomislili da je u pitanju prvi korak ka porodičnom pomirenju. Međutim, pojedini izvori tvrde da je situacija mnogo ozbiljnija.

Zdravstveno stanje kralja zabrinjava

Kraljevski stručnjak Rob Šatler izneo je tvrdnje da razlog Harijevog iznenadnog dolaska nije bio pomirenje, već priprema za najgori mogući scenario.

„Iznenadni čaj princa Harija s kraljem Čarlsom nije bio samo zbog porodičnog pomirenja – radilo se o pripremi za najgore. Zdravstveno stanje kralja je zapravo ozbiljnije nego što zvanično tvrde. Princ Hari je zbog toga pozvan. Ovo nije priča o pomirenju, već o nasledstvu“, napisao je Šatler, pozivajući se na izvore bliske palati.

Hari želi da resetuje odnos s porodicom

Kako prenose britanski mediji, princ Hari je svom ocu obećao da sadržaj njihovog razgovora neće deliti s novinarima, niti će davati intervjue, jer mu je, navodno, cilj da „resetuje“ odnos s kraljevskom porodicom. Na vrhu liste osoba s kojima želi da obnovi komunikaciju upravo je njegov otac, kralj Čarls, što je možda i znak da Hari traži put ka pomirenju – makar u privatnosti, daleko od očiju javnosti.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.