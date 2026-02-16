EVO KAKO IZGLEDAJU RODITELJI BOKIJA 13! Majka mu je uvek bila veliki oslonac, otac se teško suočavao sa istinom: „Nije mogao da prihvati…“

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, podelio je sa pratiocima emotivne porodične trenutke tokom putovanja ka Grčkoj.

Na snimcima iz automobila vide se njegova majka Jasmina i otac Mile, raspoloženi i nasmejani, što je mnoge iznenadilo s obzirom na turbulentan period kroz koji je porodica prolazila.

Na objavljenim kadrovima jasno se vidi da među njima vlada dobra energija, a Boki nije krio ponos zbog skladnog odnosa sa roditeljima.