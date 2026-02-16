Izdvajamo Vesti VIP

16.02.2026.
Photo: Antonio Ahel/ATAImages

EVO KAKO IZGLEDAJU RODITELJI BOKIJA 13! Majka mu je uvek bila veliki oslonac, otac se teško suočavao sa istinom: „Nije mogao da prihvati…“

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, podelio je sa pratiocima emotivne porodične trenutke tokom putovanja ka Grčkoj.

Na snimcima iz automobila vide se njegova majka Jasmina i otac Mile, raspoloženi i nasmejani, što je mnoge iznenadilo s obzirom na turbulentan period kroz koji je porodica prolazila.

Na objavljenim kadrovima jasno se vidi da među njima vlada dobra energija, a Boki nije krio ponos zbog skladnog odnosa sa roditeljima.

 

Jasmina je i ranije javno govorila o tome koliko je uz sina, bez obzira na sve izazove.

– Nisam imala nikakav problem. Ja sam njega sve podržala. Uopšte mi nije bilo teško. Niti ono što je pisalo u novinama, to nije nikad dodirnulo do mene – rekla je jednom prilikom Bokijeva mama.

Boki je u jednoj emisiji otvoreno govorio o svom identitetu, garderobi koju nosi i emocijama koje su ga pratile kroz život, uključujući i gnev.

Na pitanje da li je taj gnev nekada bio usmeren ka ocu, koji se teže mirio sa njegovom različitošću, Boki je odgovorio:

– Nije mom ocu. Nije mogao, naravno, da prihvati to, ja razumem i njega, apsolutno.

Bokijev otac bio je u kućnom pritvoru nakon što mu je sin uhapšen u akciji „Reket“.

Zajecaronline/Hypetv.rs

