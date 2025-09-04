Er Srbija postigla rekord i zabeležila najbolje rezultate u avgustu

Er Srbija zabeležila je u avgustu najbolje mesečne rezultate, čime je ostvarila rekord po broju prevezenih putnika i realizovanih letova, saopštila je danas kompanija.

Tokom avgusta, prevezeno je ukupno 561.773 putnika na letovima nacionalne avio-kompanije, što je za oko 3.000 putnika više u odnosu na isti mesec prošle godine.

Kako je istaknuto, za prvih osam meseci, broj putnika iznosi 3.110.985, što je povećanje od četiri odsto u poređenju sa istim periodom 2024. godine.

Rast je zabeležen i u broju letova.

U periodu od januara do avgusta, realizovano je 32.908 letova, što je za pet odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek istakao je da je iza te kompanije istorijski mesec.

“Ostvareni rezultati potvrđuju da Er Srbija nastavlja da raste i širi svoje poslovanje. Ponosan sam na sve zaposlene koji iz dana u dan ulažu maksimalne napore da našim putnicima obezbede da brzo i lako stignu do svojih odredišta. Hvala svim putnicima na poverenju, ono nas podstiče da budemo još bolji”, rekao je Marek.

Tokom avgusta, među najpopularnijim destinacijama u regionu izdvojile su se Tivat, Podgorica i Ljubljana, dok je u zapadnoj Evropi najviše putnika letelo do Ciriha, Pariza, Barselone i Frankfurta, navedeno je u saopštenju.

U široj evromediteranskoj zoni najtraženiji letovi su bili do Larnake, Istanbula i Atine, dok je u dugolinijskom saobraćaju zabeležena najveća potražnja za letovima do Njujorka.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

