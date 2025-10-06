ER Srbija pokrenula promotivnu akciju, rok 12. oktobar

Kompanija Er Srbija pokrenula je novu promotivnu akciju pod nazivom “Svuda u svetu, kao kod kuće”, koja putnicima nudi priliku da po promotivnim cenama kupe avio-karte za više od 80 destinacija iz mreže Er Srbije, a period za kupovinu karata traje od 6. do 12. oktobra 2025. godine.

Kako je saopšteno iz kompanije ER Srbija, putovanja se mogu realizovati od 26. oktobra 2025. do 31. avgusta 2026. godine.

Na taj način, putnici imaju priliku da unapred isplaniraju jesenja, zimska, prolećna, pa čak i letnja putovanja, uz značajne uštede.

Direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije Boško Rupić istakao je da se nada da će putnici iskoristiti priliku da po pristupačnim cenama otputuju na brojne destinacije.

“Osluškujući potrebe naših putnika, odlučili smo da ovog puta produžimo period tokom kojeg je moguće putovati po promotivnim cenama. Time dajemo dodatnu vrednost svima koji planiraju putovanja u narednim mesecima, bilo da je reč o zimovanju, prolećnim odmorima ili letnjim avanturama. Nadamo se da će naši putnici prepoznati ovu pogodnost i iskoristiti priliku da po pristupačnim cenama otputuju na brojne destinacije u našoj mreži”, izjavio je Rupić.

Promotivna akcija “Svuda u svetu kao kod kuće” odnosi se na karte kupljene preko zvaničnog sajta kompanije, mobilne aplikacije, kao i preko kontakt centra i poslovnica Er Srbije.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

