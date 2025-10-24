Er Srbija daje rođendanski popust na letove ka 50 destinacija širom sveta!

Kompanija ER Srbija pripremila je povodom 12. rođendana promotivnu akciju od 26 odsto popusta za putnike tokom ovog vikenda, 25. i 26. oktobra, uz pomoć promo – koda HBDAY12JU.

Kako je saopšteno iz kompanije, moguće je kupiti karte na raspoložive tarife i to za više od 50 destinacija nacionalne avio – kompanije.

Kupovina karata je dostupna putem zvaničnog sajta www.airserbia.com, mobilne aplikacije, Kontakt centra, kao i u poslovnicama Er Srbije u tržnom centru Galerija i Bulevaru kralja Aleksandra 17.

Period realizacije putovanja koji je obuhvaćen ovom akcijom traje do 31. avgusta 2026. godine, navedeno je u saopštenju kompanije.

Direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije Boško Rupić istakao je da je tokom dvanaest godina izgrađena mreža destinacija koja povezuje ljude, kulture i kontinente.

“Ovaj rođendanski poklon je izraz zahvalnosti našim putnicima na poverenju koje nam ukazuju svih ovih godina i doprinosu uspesima koje smo ostvarili. Hvala što ste deo naše priče. Nastavićemo da letimo zajedno – na krilima tradicije”, izjavio je Rupić.

Promotivne cene karata su u ponudi za letove do Atine, Barselone, Firence, Istanbula, Kopenhagena, Larnake, Londona, Lisabona, Madrida, Malage, Mikonosa, Milana, Napulja, Nice, Palma de Majorke, Pariza, Rima, Rodosa, Sardinije, Valensije i mnogih drugih gradova iz mreže Er Srbije.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

