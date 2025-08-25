DRAMA NA SITONIJI! Vatrena stihija blokirala magistralu! VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE KOJI KREĆU NA PUT!

Izdvajamo Saobraćaj Turizam Vesti

25.08.2025.
foto:Pixabay

Velika drama desila se na Sitoniji, a glavni razlog je požar. Kako se priča, zbog požara je došlo do izmena u saobraćaja na deonici magistralnog puta Nea Mudanija na Sitoniji (Halkidiki) u Grčkoj.

Kako prenosi stranica „Nikana.gr“, konkretno, vozila koja se kreću ka Sitoniji preusmeravaju se na raskrsnicu Gerakinis u pravcu Poligirosa. Dok vozila koja se kreću ka Nea Mudaniji preusmeravaju se na raskrsnicu u Nikitiju u pravcu Metagici.

Vozači se mole da budu posebno oprezni i da poštuju uputstva saobraćajnih policajaca – piše u objavi na pomenutoj Instagram stranici.

Požar je izbio na padinama puta od Metamorfozisa do Nikitija. Prema podacima Vatrogasne službe, nijedno naseljeno područje nisu ugroženo.

