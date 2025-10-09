Đoković pobedio Bergsa: Plasirao se u polufinale Mastersa u Šangaju!

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Šangaju, pošto je danas u četvrtfinalu pobedio Belgijanca Zizua Bergsa 6:3, 7:5.

Meč je trajao jedan sat i 51 minut. Đoković je peti teniser sveta, dok se Bergs nalazi na 44. mestu ATP liste.

Srpski teniser će u polufinalu igrati protiv Valentina Vašeroa iz Monaka, koji je ranije danas pobedio Danca Holgera Runea 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Preostala dva četvrtfinala biće odigrana sutra, a sastaće se: Danil Medvedev (Rusija) – Aleks de Minor (Australija) i Artur Rinderkneš (Francuska) – Feliks Ože-Alijasim (Kanada).

Zajecaronline/Tanjug/N.B

