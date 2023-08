„Dođi na basket“: Za 8 godina od „štapa i kanapa“ do najjačeg turnira u Timočkoj Krajini

Turnir koji je ove godine održan 8. put, okupio je više od 40 ekipa, 4 igrača koja igraju u Košarkaškog ligi Srbije, jedan košarkaš dolazi iz Prve lige Francuske, jedan iz Grčke, neki su pred potpisima profesionalnih ugovora, na tribinama se tražilo mesto više, nastupio je i poznati reper JUICE…a pre samo osam godina, reflektor zakačen na vrh merdevina i školske klupe iz OŠ „Hajduk Veljko“. Kako su „od štapa i kanapa“ za samo 8 godina mladi organizatori uzdigli turnir do najjačeg u Timočkoj Krajini i kako se mural iz Kotlujevca našao u prenosu čuvenog ESPN-a?

Sve je počelo 2015. godine na basketu. Iz ljubavi prema sportu i svom naselju, tada srednjoškolci, nakon jedne od brojnih partija basketa u kraju, dolaze na ideju da naprave turnir, u želji da pre svega promovišu i podignu svoje naselje, a onda i basket i zdrav način života.

Kako objašnjavaju Andrija, Uglješa, Vanja i Milutin, članovi organizacije i idejni tvorci turnira, početne godine bile su teške, nije bilo sredstava ni tehničkih mogućnosti, ali dobrom voljom, radom i trudom, to je nadoknađeno i turnir je zaživeo.

„Prve godine organizacije turnira bile su teške za nas, nismo imali iskustva u svemu ovome, ali puno ljudi nam je izašo u susret, videli našu energiju i volju, videli da nešto možemo da napravimo i pomagali nam na razne načine. To nam je u startu dalo snagu da se još više trudimo u nadi da će naša ideja uspeti.“

Prve godine turnira, kako objašnjavaju, nagrada je bila „mizernih 10 hiljada dinara“ za pobednika, dok je danas prva nagrada vredna 10 puta više – 100 000 dinara!

„Od početka ideja je bila da tom nagradom privučemo kvalitetne ekipe i igrače, međutim kada smo tek nastajali i razvijali se kao turnir, to nije bilo moguće, praktično smo sami davali novac. Sve je to na startu nespretno izgledalo u odnosu na ovo što imamo sada, pozajmljivali smo reflektore za osvetljenje na starom školskom terenu, kačili to na merdevine, sami skupljali novac da druge godine dovedemo neke izvođače poslednjeg dana, da izreklamiramo turnir i dignemo to na viši nivo. Zaista na startu nije bilo lako, mnogo je tu truda uloženo, ali isplatilo se.“

Treća godina kao prekretnica

Kako objašnjavaju organizatori, nakon prve dve godine koje nisu bile nimalo lake, treća se ispostavila kao prekretnica.

Turnir je i dalje, te 2018. godine održavan na terenu u školskom dvorištu OŠ „Hajduk Veljko“, a nakon što su prethodne godine iz svog džepa uspeli da, kako kažu „za sitne pare“ dovedu izvođače za završni dan turnira, uvidevši da je žurka na kraju takmičenja pun pogodak, odlučili su da krenu od zgrade do zgrade, vrata do vrata i pokušaju da skupe novac za tu namenu.

„Od tog trenutka, celo naselje je uključeno u organizaciju turnira. Niko nas tada nije odbio, svako nam je dao po neki dinar, videli su klince koji svake godine sređuju taj teren, koji se trude da nešto naprave i svi su nam izašli u susret koliko su mogli. Od te godine i grad je prepoznao našu priču, kao i potrebu da Kotlujevac kao jedno veliko naselje u gradu mora da ima jedan ovakav događaj“

Prema njihovim rečima, nakon te akcije treće godine turnira, sve je postalo lakše, turnir je prepoznat u celom gradu, što je rezultovalo i lakšim pronalaženjem sponzora.

„Već treće godine imali smo prvu nagradu od 40 hiljada dinara, hteli smo da pokažemo da je moguće da se u Zaječaru da ta nagrada, svi su se čudili, ali uspeli smo u tome, veće nagrade privlače bolje ekipe i na taj način turnir može samo da raste i da ide napred, pa smo došli i do toga da ove godine imamo 7-8 zaista jako kvalitetnih igrača, koji imaju profesionalne ugovore“.

Ništa ne ide preko noći, o turniru se razmišlja cele godine

Kada su sa organizacijom turnira počeli, svi su bili srednjoškolci i živeli u Zaječaru, ali i sada, kada su neki na studijama, a neki već i zaposleni, i dalje uspevaju da organizuju turnir na najvišem nivou.

„Tokom cele godine mi se čujemo, razmenjujemo ideje i zaista nam i dalje ne nedostaje entuzijazma kada je organizacija turnira u pitanju. Sve planiramo na vreme, a kada na leto dođemo u Zaječar sledi fizički posao, što je samo završni deo organizacije turnira. Ne ide ništa preko noći, ne može dobar turnir da se organizuje za dve nedelje“

Kako kažu, svake godine pokušavaju da unose neke novine u turnir, propratni sadržaj, zabavu za publiku…

„U startu smo imali turnir 3 na 3 i šutiranje trojki, onda od druge godine uvodimo već taj rep nastup završnog dana. Sada od kada smo prešli na novi teren, imamo i humanitarni turnir u FIFI tokom trajanja turnira i sav prikupljeni novac ide za pomoć nekom od naših sugrađana. Takođe, smatramo da publika mora biti uključena, da ne bude samo nemi posmatrač, pa smo u poslednje tri godine uveli neke igrice za njih, poput šuta sa centra, pa ko uspe da pogodi dobije nagradu od naših sponzora. Tu su i vaučeri, majice koje pravimo, robne nagrade, sve to u cilju da i gledaocima bude lepši doživljaj turnira“

Objašnjavaju da je sve to rezultat rasta turnira kroz godine, više sponzora donose više novca, što im omogućava da svake naredne godine obogate turnir novom aktivnošću i nagradama.

„Gledamo da i ta novčana nagrada svake godine raste, ali neke ideje i ostavljamo za naredne godine, kako ne bismo sve ideje „ispucali“ odmah. Možemo ekskluzivno da kažemo da za 10. godinu turnira napravimo jednu izložbu na centru sa slikama i tako obeležimo taj jubilej, a posetioci turnira mogu očekivati i vrlo „jako ime“ koje će nastupiti na tom izdanju turnira“

Koji je recept uspeha?

„Pre svega trud, rad, posvećenost, ali i ljubav prema tome što radite. Mi smo od starta ovo radili samo iz čiste ljubavi prema sportu, prema našem naselju i to je i dan danas ostalo tako. Nakon tih prvih turbulentnih godina, kada smo već stali na neke stabilnije noge i prešli na novi teren, nije bilo više toliko fizičkog posla, imali smo više vremena za marketing i shvatili koliko je i taj deo bitan. Vodimo računa o svakoj objavi na društvenim mrežama, sve to mora da izgleda lepo i pristojno ako želite da privučete ljude“

Osim toga, oni objašnjavaju da u svakom trenutku morate biti u dobrim odnosima i spremni na kompromise sa igračima i ekipama, jer samo tako će vam oni ponovo doći na turnir.

„Još jedna jako bitna stvar koju smo od početka ustanovili je da uvek izlazimo u susret svima kojima od nas to zatraže. Ukoliko nas pitaju da nešto odložimo, da malo izmenimo raspored i tako dalje. Morate biti prijatni prema tim ljudima koji dođu da vam igraju, ne možete biti „namćor“ i očekivati nešto za uzvrat.“

Svake godine u naselju Ključ III osvane i neki mural u toku trajanja turnira, ove godine to je kapiten reprezentacije na predstojećem Mundobasketu, Bogdan Bogdanović, dok je mural Nikole Jokića prikazan na tajmautu NBA finala u prenosu ESPN-a.

„Možemo da se pohvalimo da je naš grafit prikazan na tajmautu NBA finala u prenosu čuvenog ESPN-a. Oni su tu malo pogrešili, rekavši da su oba prikazana murala u Somboru, ali to nije ni važno, velika velika čast. Dok radimo te murale prilaze nam komšije, ljudi koji žive u okolnim zgradama, nude nam kafu, sok, pitaju da li nešto treba. Ove godine prišla nam je čak jedna bakica i pitala da li može naredne godine da njena zgrada bude izabrana za neki mural“

I novi teren postaje mali, ove godine povećan kapacitet

„Ono što nam govori da turnir i dalje raste jeste što su nam i tribine na novom terenu postale male, pa smo proširili kapacitet ove godine za nekih stotinak mesta. Videćemo narednih godina kakve su opcije za dodatno povećanje kapaciteta, razgovaraćemo sa gradom. Drago nam je što sve više i više ljudi dolazi na turnir, to nam pokazuje da radimo pravu stvar, daje nam novu snagu i motiv i nadamo se da smo za sve ove godine na neki način vratili svim ljudima koji su nas podržali, njihovoj deci, kao i našem naselju i zajednici“.

I na kraju, poručuju da su otvoreni za svaki vid saradnje sa svim organizatorima turnira, spremni da podrže na svaki mogući način, jer kako kažu, najbitnije je da se promoviše sport, zdrav način života, drugarstvo i fer plej.