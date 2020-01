Do novog traktora uz pomoć države

Prema rečima Saše Stamenkovića, diplomiranog inženjera poljoprivrede za ekonomiku PSSS „Agroznanje“ Zaječar, ,mali i srednji proizvođači mogu da obave nabavku novog traktora snage do 60 kilovata ili 80,46 konjskih snaga sa standardnim delovima, uređajima i opremom, uključujući pripadajuću i traktorsku kabinu.

Pravo na podsticaje u visini od 50% vrednosti traktora bez poreza na dodatu vrednost mogu ostvariti porodična poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge. Proizvođači na područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi mogu ostvariti podsticaje u iznosu od 65 % vrednosti traktora bez PDV-a.

„Najviši ukupni iznos podsticaja koji proizvođači mogu ostvariti u jednoj kalendarskoj godini je 800.000 dinara. Pored opštih uslova da bi aplicirali za povraćaj sredstava, proizvođači u Registru poljoprivrednih gazdinstava moraju imati upisano, ukoliko se bave biljnom proizvodnjom, najviše do 50 ari povrća, voća i cveća u plastenicima ili staklenicima, do 2 ha jagodičastog voća, ili do 5 ha ostalog voća na otvorenom, kao i do 2 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino. Povrtari sa najviše 3 ha povrća, proizvođači cveća sa površinama od 10 ari do 50 hektara na otvorenom polju mogu da podnesu zahtev za ostvarivanje podsticaja. Isto važi za proizvođače aromatičnog i lekovitog bilja sa površinama do 50 ha, odnosno ratare sa površinama do 2 pod ha žitaricama, industrijskim i krmnim biljem“, rekao je Stamenković.