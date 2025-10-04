Dnevni horoskop za subotu 4. oktobar

Astro prognoza za subotu: Evo šta vam zvezde poručuju

Ovan

Subota vam donosi osećaj da je vreme za akciju, ali moguće je da vas okolnosti ipak usporavaju. Umesto da se ljutite, iskoristite trenutak da se povežete sa sobom i svojim istinskim željama. Dan je idealan za razgovor sa voljenom osobom, ali i za donošenje ličnih odluka koje se tiču zdravlja i energije. Ako osećate napetost, fizička aktivnost će vam prijati.

Bik

Danas će biti naglašena vaša potreba za sigurnošću i emotivnom blizinom. Možda ćete želeti da više vremena provedete kod kuće ili sa porodicom. Oseća se i blaga nostalgija, ali i inspiracija da unesete nešto novo u svakodnevicu. Ako se bavite kreativnim aktivnostima ili kućnim poslovima, uživaćete. Ljubav dolazi kroz mirne i nežne trenutke.

Blizanci

Subota vas stavlja u centar komunikacije. Razgovori, poruke i iznenadni susreti mogu doneti nove ideje. Bićete radoznali i skloni da započnete više stvari odjednom, pa se fokusirajte na ono što je najvažnije. U ljubavi, neko želi da vas sasluša i razume, zato budite iskreni i otvoreni.

Rak

Danas su naglašene teme porodice i unutrašnjeg mira. Moguće je da će vas neko iz porodice potražiti za savet ili podršku. Osećate da je vreme da oslobodite stare emocije koje vas opterećuju. Subota je idealna za introspektivan rad, ali i za povezivanje sa prirodom. Ljubav je danas u znaku nežnosti i razumevanja.

Lav

Vaša energija je snažna, a šarm neodoljiv. Subota je povoljna za druženje, ljubavne susrete i kreativne aktivnosti. Ljudi će želeti da budu u vašem društvu jer unosite radost i svetlost. Ako osećate nesigurnost oko neke odluke, dan je dobar za otvoren razgovor. U ljubavi, iskrenost je vaša najjača strana.

Devica

Subota vam donosi želju da uredite svoj unutrašnji i spoljašnji svet. Možda ćete osećati potrebu da uvedete red u svakodnevicu, ali pazite da ne preterate u kritikovanju sebe ili drugih. Ako radite, bićete vrlo produktivni. Ljubav se danas izražava kroz praktične gestove, pažnja i briga znače više od velikih reči.

Vaga

Danas ćete biti privučeni lepim trenucima, umetnošću i druženjem. Možete biti inspirisani da unesete više harmonije u odnose. Ljubavni susreti su povoljni, a ako ste u vezi, partner će ceniti vašu pažnju i diplomatiju. Subota je idealna za kreativnost i aktivnosti koje bude lepotu i unutrašnji balans.

Škorpija

Oseća se duboka emotivna energija, danas je dan introspektivnosti i povezivanja sa sobom. Možete imati snažne uvide ili osećaj da završavate nešto u sebi. Ljubavni odnosi su strastveni, ali pazite da ne budete previše posesivni. Subota vam pruža priliku da oslobodite ono što vas sputava i otvorite se za novo poglavlje.

Strelac

Subota donosi potrebu da proširite horizonte, kroz druženje, razgovore ili planiranje putovanja. Bićete željni slobode i novih iskustava, a ljudi oko vas će tražiti vašu pozitivnu energiju. Ljubav je danas povezana sa humorom i spontanosti, što ste prirodniji, to više privlačite.

Jarac

Danas razmišljate o svojim ciljevima i planovima. Čak i ako je subota, možete osećati da je vreme da se posvetite onome što vam je važno na duži rok. Moguće je da ćete dobiti savet ili uvid koji menja vaš pravac. Ljubavni odnosi traže više pažnje, partner očekuje toplinu i emotivnu prisutnost, a ne samo praktičnost.

Vodolija

Subota vas pokreće, a nedelja donosi inspiraciju i potrebu za slobodom. Možete želeti da izađete iz rutine i provedete dan na drugačiji način, kroz razgovor, šetnju ili novo iskustvo. Ljubavni odnosi zahtevaju iskrenost i otvorenost, a vi imate snagu da izgradite mostove tamo gde postoje razlike.

Ribe

Vaša subota je obojena dubokim emocijama i intuicijom. Možda ćete želeti da provedete vreme u miru ili u introspektivnim aktivnostima poput meditacije, umetnosti ili čitanja. Ljubav se izražava kroz nežnost i razumevanje, a vi ste danas posebno senzitivni na potrebe drugih. Pripazite da ne preuzmete tuđe brige.

Zajecaronline/SrbijaDanas/I.R.

