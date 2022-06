Delimično oblačno i toplo, temperatura do 29 stepeni

U Srbiji ovog utorka promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većem delu suvo, od sredine dana u severozapadnoj, zapadnoj, jugozapadnoj i južnoj Srbiji ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 19 °C, a najviša od 28 do 31 °C.

U Zaječaru delimično oblačno, u večernjim časovima razvedravanje. Oblaci neće uticati na temperaturu, pa ćemo tako i danas imati maksimalnu dnevnu do čak 29 stepeni Celzijusa. Vetar slab do umeren, najveće brzine do 20 km/h.

Sutra slično vreme, od četvrtka najavljena kiša.

Biomemeteorološka prognoza

Relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje srčanim bočesnicima i astmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.