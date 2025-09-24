DANAS U 18 ČASOVA PREDSEDNIK VUČIĆ GOVORI NA Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku

DANAS U 18 ČASOVA Predsednik Vučić će govoriti…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić trenutno boravi u Njujorku, a on će se obratiti danas na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Njegovo obraćanje predviđeno je za 12 časova po lokalnom vremenu, odnosno u 18 sati po srednjoevropskom vremenu.

Pre predsednika Vučića u jutarnjoj sesiji obratiće se kralj Španije Felipe VI, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, princ od Monaka Albert II. Predsednik Islamske Republike Iran Masud Pezeškijan, predsednik Češke Petr Pavel, predsednica Švajcarske Karin Keler-Suter. Predsednik Argentine Havijer Milej, predsednik Estonije Alar Karis, predsednik Paragvaja Santiago Pena Palasios, presednik Letonije Edgars Rinkevičs, predsednik Kenije Vilijam Ruto, predsednik Paname Hose Raul Mulino.

Nakon predsednika Vučića, govoriće i predsednik Kipra Nikos Hristodulidis, predsednik Finske Aleksander Stub, predsednik Hrvatske Zoran Milanović, predsednik Sirijske Arapske Republike Ahmed al Šara i predsednik Sijera Leone Džulijus Mada Bio.

Svaki lider ima do 15 minuta za govor, a većina to koristi kao način da iznese svoje agende, žalbe i pozive na akciju celom svetu. Ovaj godišnji događaj, koji se održava tokom šest dana, prilika je za svetske lidere da se okupe i razgovaraju o aktuelnim globalnim pitanjima.

Posle obraćanja na Generalnoj skupštini, predsednik Vučić imaće brojne bilateralne sastanake, između ostalog sastaće se sa predsednikom Finske Aleksanderom Stubom, predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem i sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alanom Berseom.

Ovogodišnje, 80 po redu jesenje zasedanje Generalne skupštine okupilo je najveći broj učesnika do sada, budući da učestvuje više od 140 zvaničnika.

Zajecaronline/alo/J.V.

