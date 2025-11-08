Izdvajamo Praznik Vesti

DANAS JE MITROVDAN: Radi mira u vašoj kući, ispoštujte ove običaje!

08.11.2025.
foto: Pinterest

DANAS JE MITROVDAN: Radi mira u vašoj kući, ispoštujte ove običaje!

U Srbiji se danas obeležava jedna od većih slava sveti Dimitrije, a poznatiji kao Mitrovdan. U mnogim selima se danas obeležavaju zavetine.

DANAS JE MITROVDAN

Starinski običaji srpskog naroda kažu da se na današnji dan otpuštaju sve sluge kojima je istekao ugovor i zapošljavaju nove, ali takođe na Mitrovdan su se hajduci rastajali kako bi prezimili zimu pa se ponovo sastajali na Đurđevdan sledeće godine. Pa se zbog toga kaže, Mitrovdanas, kada su se hajduci sastajali i Đurđev danak kada su se sastajali.

Običaji nalažu da uoči Mitrovdana, kao i Đurđevdana svaki domaćin mora da bude kod svoje kuće, jer ako ne bude, cela godina će mu takva biti.

A to nije sve, postoji i verovanje da uoči Mitrovdana svi veliki poslovi se moraju završiti, naročito kada su u pitanju radovi na poljima. Stari narod je verovao da je vreme posle Mitrovdana varljivo i hladno, zima samo što nije zakucala na vrata, a kreću i zimske slave.

Za Mitrovdan se veruje i da predskazuje kakva će biti zima. 

Zima će biti blaga, sa malo izuzetno hladnih dana. Ako na Mitrovdan padne sneg, veruje se da će se zadržati sve do aprila.

U Srbiji je odavno običaj da neko ko se zove Dimitrije ima nadimke Mita i Mitar, zbog čega je i dan Svetog Dimitrija dobio narodni naziv Mitrovdan.

Praznik je posvećen antičkom komandantu Soluna, svetom Dimitriju, koji je pogubljen zbog širenja hrišćanstva.

Uvek se slavi 8. novembra i na petom je mestu liste najvećih srpskih slava.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreadsBudite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Foto Hype produkcija/promo

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.

Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.

  • Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
  • Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
  • Organizator: Hype Entertainment

KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU! 

Preporučujemo:

Dodaj komentar