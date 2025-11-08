DANAS JE MITROVDAN: Radi mira u vašoj kući, ispoštujte ove običaje!

A to nije sve, postoji i verovanje da uoči Mitrovdana svi veliki poslovi se moraju završiti, naročito kada su u pitanju radovi na poljima. Stari narod je verovao da je vreme posle Mitrovdana varljivo i hladno, zima samo što nije zakucala na vrata, a kreću i zimske slave.

Za Mitrovdan se veruje i da predskazuje kakva će biti zima.

Zima će biti blaga, sa malo izuzetno hladnih dana. Ako na Mitrovdan padne sneg, veruje se da će se zadržati sve do aprila.

U Srbiji je odavno običaj da neko ko se zove Dimitrije ima nadimke Mita i Mitar, zbog čega je i dan Svetog Dimitrija dobio narodni naziv Mitrovdan.

Praznik je posvećen antičkom komandantu Soluna, svetom Dimitriju, koji je pogubljen zbog širenja hrišćanstva.

Uvek se slavi 8. novembra i na petom je mestu liste najvećih srpskih slava.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!