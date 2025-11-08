DANAS JE MITROVDAN: Radi mira u vašoj kući, ispoštujte ove običaje!
U Srbiji se danas obeležava jedna od većih slava sveti Dimitrije, a poznatiji kao Mitrovdan. U mnogim selima se danas obeležavaju zavetine.
DANAS JE MITROVDAN
Starinski običaji srpskog naroda kažu da se na današnji dan otpuštaju sve sluge kojima je istekao ugovor i zapošljavaju nove, ali takođe na Mitrovdan su se hajduci rastajali kako bi prezimili zimu pa se ponovo sastajali na Đurđevdan sledeće godine. Pa se zbog toga kaže, Mitrovdanas, kada su se hajduci sastajali i Đurđev danak kada su se sastajali.
Dodaj komentar