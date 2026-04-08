DAČIĆ PORUČIO: Prijem novih vatrogasaca je pokazatelj snage države

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je danas, na promociji 19. klase Osnovne obuke vatrogasno – spasilačkih jedinica, da prijem 157 novih vatrogasaca-spasilaca predstavlja nastavak jačanja kapaciteta Sektora za vanredne situacije i unapređenje bezbednosti građana Srbije.

“Danas je važan dan za sve nas, za ovu službu, za državu Srbiju i za bezbednost naših građana. Prijem 157 novih vatrogasaca-spasilaca nije samo broj, već pokazatelj snage države i jasna poruka da Srbija zna šta su joj prioriteti. Jer nema ništa vrednije od ljudi koji su spremni da stanu tamo gde je najteže”, izjavio je on, navodi se u saopštenju MUP-a.

Istakao je da je u decembru prošle godine primljeno još 107 vatrogasaca-spasilaca, dok je u toku realizacija obuke polaznika 20. klase nakon koje će biti primljena još 53 pripadnika, čime će Sektor za vanredne situacije biti osnažen sa više od 300 novih, obučenih vatrogasaca-spasilaca spremnih da odgovore na svaki poziv.

Dačić je budućim vatrogascima-spasiocima poželeo dobrodošlicu u Ministarstvo unutrašnjih poslova, ističući da mu je prisustvo na njihovoj promociji jedan od prvih radnih zadataka nakon bolesti.

Poručio im je da su izabrali odgovoran poziv, koji podrazumeva spremnost da se građanima pomogne u najtežim trenucima.

“Niste izabrali lak put, ali ste izabrali pravi. Bićete tamo gde gori, gde voda nosi sve pred sobom, gde ljudi čekaju pomoć i gde se odlučuje u najtežim trenucima. Tamo gde drugi stanu, vi nastavljate. I upravo u tome je razlika”, rekao je on.

On je istakao da su vatrogasci-spasioci prošle godine imali skoro 40.000 intervencija i spasili više od 1.500 života, i da upravo zbog njihove požrtvovanosti građani imaju veliko poverenje u ovu službu.

“Posebno me raduje to što mi je načelnik Sektora rekao da se 2.183 kandidata prijavilo na konkurs za nekoliko stotina otvorenih radnih mesta, što pokazuje da vlada ogromno interesovanje, da imate veliko poverenje i da ste oslonac građanima”, izjavio je Dačić.

Dodao je da će država nastaviti da ulaže u opremu, vozila i obuku vatrogasaca-spasilaca.

“Budite ponosni na uniformu koju nosite, jer ona nije obična uniforma. Ona znači da neko može da računa na vas u najtežem trenutku. Nosite je časno, bez kalkulacije i bez straha”, poručio je ministar novoprimljenim vatrogascima-spasiocima, poželevši im sreću, sigurnost i snagu i da se sa svakog zadatka vrate živi i zdravi svojim porodicama.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

