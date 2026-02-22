Cveće u vazi brzo vene? Evo 3 trikova koja to sprečavaju!

Sveže cveće trebalo bi da unese boju i prirodan miris u dom, ali bez pravilne nege vrlo brzo može početi da truli i širi neprijatan miris. Održavanje cveća svežim nije komplikovano i zasniva se na nekoliko ključnih navika.

Kako bi cveće ostalo što duže sveže, potrebno je svaka dva dana odseći oko dva i po centimetra donjeg dela stabljike.

Time se cveću omogućava bolja apsorpcija vode i produžava njegovo trajanje.

Stručnjaci iz Chrysl ističu da, iako su cvetovi odsečeni od matične biljke ili korena, stabljika počinje sama da zaceljuje, što blokira upijanje vode, pa je redovno rezanje neophodno.

Odsečena stabljika cveta štiti se od infekcija i isušivanja tako što zatvara ranu. To znači da kada se rezano cveće stavi u posudu ili rastvor u vazi, apsorpcija vode znatno opada ili se čak potpuno zaustavlja, što dovodi do prevremenog propadanja celog cveta.

Ako je uz buket došao paketić hrane za cveće, važno je da ga koristite.

Takvi paketi sadrže uravnoteženu mešavinu hranljivih materija i antibakterijskih sastojaka koji produžavaju život cveća i sprečavaju razvoj neprijatnih mirisa u vodi. Ako nemate hranu za cveće, nekoliko kašičica šećera ili nekoliko kapi izbeljivača takođe može pomoći.

Zajecaronline/Najzena.alo.rs/N.B.

