Crvena zvezda zadržala tradiciju – ista odluka i pred meč sa Novim Pazarom

Fudbaleri Crvene zvezde će sutra (16.00) dočekati Novi Pazar, koji je danas ostao bez trenera. Uoči meča na stadionu “Rajko Mitić”, crveno-beli su objavili da će ulaz za decu do 14 godina biti besplatan.

Crvena zvezda zadržala tradiciju!

– Crvena zvezda obaveštava mališane da će kapije na istočnoj strani stadiona “Rajko Mitić” biti otvorene za svu decu starosti do 14 godina na meču 22. kola Superlige protiv Novog Pazara koji se igra sutra od 16 časova. Naš klub nastavlja sa sjajnom akcijom, putem koje je svim dečacima i devojčicama do 14 godina omogućen besplatan ulaz na istočnu tribinu Marakane na mečevima domaćeg prvenstva. Podsećanja radi, neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i Novog Pazara. Ulaznice su onlajn prodaji, dok je kupovina dostupna i na šalterima Marakane – navedeno je na sajtu crveno-belih.

Uoči ovog meča Zvezda je prva sa 48 bodova, dok je Novi Pazar na petom mestu sa 33 boda.

