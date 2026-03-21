Crvena zvezda ostala bez strpljenja: Saša Obradović poraz pripisao greškama u finišu

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je sinoć posle poraza od Panatinaikosa da je njegova ekipa imala sjajan ritam, ali da je izgubila strpljenje u četvrtoj četvrtini i sama sebe pobedila.

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Atini od Panatinaikosa rezultatom 82:74 u meču 32. kola Evrolige.

“Čestitke Panatinaikosu, zaslužili su da pobede, mi smo pobedili sami sebe, tako što smo mnogo žurili u poslednjoj četvrtini. Imali smo do tada sjajan ritam, izgubili smo strpljenje, davali su nam lake poene. Bila je ovo dobra šansa za nas, igrali smo dobru košarku tri četvrtine. Moramo da gledamo dalje za sledeće utakmice”, rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džered Batler sa 15 poena.

Čima Moneke i Džoel Bolomboj su postigli po 12 poena, a Kodi Miler Mekintajer i Džordan Nvora su ubacili po devet.

Zajecaronline/Tanjug

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.