Četvrtak, umereno do potpuno oblačno, mogući pljuskovi…

Umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, a na jugu i jugoistoku Srbije i sa pljuskovima uz mogućnost grmljavine, dok će na visokim planinama padati sneg. Najviše padavina očekuje se na jugu, jugoistoku i istoku Srbije, od 20 do 50 mm kiše za 24 h, na jugozapadu od 10 do 25 mm, u ostalim krajevima manje. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u Banatu i na planinama povremeno i jak, tokom dana u postepenom skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 13 °C, a najviša od 7 na severu do 17 °C na jugoistoku zemlje, posle podne u padu. Tokom noći u brdskoplaninskim predelima jugozapadne i južne Srbije prelazak kiše u sneg.

Biometeorološka prognoza za: 19.01.2023. – Četvrtak

Nepovoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima, kao i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova i smanjenja radne sposobnosti.