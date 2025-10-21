“CECA ME JE TUŽILA JER SAM REKAO ISTINU O NJOJ” Saša Mirković otkrio NEPOZNATE DETALJE sa suđenja

“CECA ME JE TUŽILA JER SAM REKAO ISTINU O NJOJ”

Direktor i vlasnik Hype produkcije i Hype televizije Saša Mirković, u svom ekskluzivnom gostovanju u podkastu Bokija 13 progovorio je o svom odnosu sa Svetlanom Cecom Ražnatović, kao i zbog čega su trenutno na sudu.

– Zbog čega te je Ceca tužila? – upitao je Boki.

– Zato što sam izneo istinu o njoj. Da li je vratila ogrlicu od porodice u Bosni koju je otela? Ja znam vlasnika te ogrlice. Pod broj dva ona ne dolazi na suđenje, morala je da se pojavi u Dizeldorfu a ne na suđenju. Sudija je rekao da će izvesti pretres i ako ne dođe, sledeći put je došla njena advokatica i rekla da ima snimanje u 10 ujutru, ja sam počeo da se smejem. Ja sam rekao koliko znam da se ujutru snima samo jutarnji program. Ja tvrdim da između 9-10 sati snimanje ne može da se desi, nije mogla da ispoštuje sud pola sata. Ne želim više da je stavljam u troškove, vidim da je počela da radi dosta nastupa, jer je verovatno u minusu -rekao je Saša.

Otkrio je još detalja o Ražnatovićevoj.

– Loš je čovek, imam milijardu argumenata. Voli da svađa ljude, druži se sa kriminalcima, zna sve i učestvovala je u mnogim lošim scenarijima. Na kraju pozivam je ako misli da ja govorim neistinu, mislim da je jedan od inicijatora što me je ovaj udario u potiljak jer mi je rekao nemoj da diraš Cecu i Acu Pejovića. Ja je pozivam da odem kod nje u emisiju da odgovorim na sva pitanja – dodao je Mirković.

