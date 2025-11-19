BRZA PROJA: Gotova za 5 minuta, nestaje pre nego što se ohladi!
Sastojci:
- 4 cela jajeta
- 10 kašika kukuruznog brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- 100 ml ulja
- 200 ml jogurta
- kašičica soli
- 200 g sira
Priprema:
Rernu zagrejte na 220 stepeni. Belanca odvojite od žumanaca. U jednoj posudi umutite belanca pa im postepeno dodajte žumanca, jogurt i ulje, uz neprestano mućenje. Zasebno pomešajte brašno, so i prašak za pecivo pa polako dodajte u smesu sa jajima, uz neprestano mešanje. Zatim dodajte sir pa sve dobro promešajte. Smesu izlijte u pleh obložen pek papirom. Pecite proju pola sata, u rerni zagrejanoj na 220 stepeni.
Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.
