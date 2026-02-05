„Boki i ja odbrojavamo dane do početka Hype zvezda“: Miroslav Ilić zapalio mreže! Uskoro počinje najveće muzičko takmičenje!

Muzičko takmičenje „Hype Zvezde“ uskoro kreće, a uzbuđenje raste!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić oglasio se na svom Instargram profilu i objavom zapalio mreže!

Naime, Miroslav je podelio fotografiju sa šoumenom Bojanom Jovanovski, poznatijim kao Boki 13, te poručio da se polako odbrojavaju dane do početka muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“.

– Boki i ja odbrojavamo dane do početka „Hype Zvezda“ – napisao je Miroslav Ilić.

Ovo su članovi žirija Hype Zvezda!

Podsetimo, nedavno je odražana konferencija za medije povodom predstavljanja žirija muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“.

Na konferenciji za medije vlasnik Hype imperije Saša Mirković je predstavio koncept potpuno novog muzičkog projekta, ističući da je interesovanje kandidata bilo izuzetno veliko. Nakon brojnih prijava, odabrano je 80 najboljih takmičara koji će se boriti za titulu prve „Hype Zvezde“.

Mirković je saopštio da je stručni žiri pažljivo biran, te da su u projekat uključena najveća imena sa estrade: Aca Lukas, Miroslav Ilić, Lepa Lukić, Boki 13 i Mira Škorić.

Zajedno sa žirijem, Mirković je predstavio koncept takmičenja i otkrio prve detalje.

– U ovom takmičenju ne odlučuje jedan čovek niti čitav žiri, u ovom takmičenju odlučuje narod, jer tako je najpravilnije. Siguran sam da će biti dobar šou i zabava. Na društvenim mrežama ovo traje već 6 meseci i mislim da smo dobili dobre kandidate -rekao je Saša Mirković.

NAGRADE ZA POBEDNIKE:

1. mesto – 50.000 evra

2. mesto – 30.000 evra

3. mesto – 20.000 evra

Vlasnik Hype produkcije je tada otkrio i sistem glasanja, po uzoru na Evroviziju:

– Žiri zajedno sabira glas, to je evrovizijski princip. Pedeset posto su glasovi žirija, pedeset posto publike. Nema zlatnog glasa. Zlatni glas dolazi iz produkcije samo ako dođe do izjednačenja.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

