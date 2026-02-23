BOKI 13 I ACA LUKAS U KLINČU! Prvi sukob žirija u „HYPE ZVEZDAMA“: Zavirite u studio i osetite energiju!

BOKI 13 I ACA LUKAS U KLINČU!

Poštovani gledaoci Hype televizije, 02.03.2026. počinje vaš omiljeni muzički spektakl „HYPE ZVEZDE“!

Spremite se za veče vrhunske muzike, snažnih emocija i energije koja pomera granice zabave. Očekuju vas izuzetni talenti i produkcija na najvišem nivou.

U prvoj emisiji gledaoci će imati priliku da vide i prve nesuglasice među članovima žirija, koje su izbile zbog različitih stavova o stajlingu i modnim kombinacijama takmičara, a koje su prouzrokovale zanimljive i duhovite replike, te dodatno podigle atmosferu u studiju.

BOKI 13 I ACA LUKAS U KLINČU!

View this post on Instagram A post shared by HYPE ZVEZDE – Muzičko Takmičenje (@hypezvezde)

Naime, došlo je do rasprave između Ace Lukasa i Bokija 13 zbog modnih kombinacija i stajlinga.

Lukas je kroz šalu upitao Bokija zašto nosi „haljinu“, na šta mu je on odgovorio da izgleda kao „automehaničar“, što je u studiju izazvalo pravu pometnju i opšti haos.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.

Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.

Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.