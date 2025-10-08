Bogoslužbeno obeležavanje javljanja Presvete Bogorodice u Zaječaru 1944.

Bogorodičini dani, koji se svake godine bogoslužbeno slave 6–8. oktobra u spomen javljanja Bogorodice 1944, otpočeli su u ponedeljak 6. oktobra 2025, kada se od 2021. godine obeležava i Dan Zaječara.

Svetom Liturgijom načalstvovao je protojerej Tomislav Stanković kome su sasluživali protojerej Igor Ivković, protonamesnik Marko Radosavljević i đakon Uroš Pamučar, a pojao je hor Sabornog hrama. Posle Liturgije blagosiljani su slavski darovi koje su prineli Milan i Valentina Savić.

Naveče, istog dana posle večernje službe usledila je litija do Bogorodičine kuće gde je služen Akatist Bogorodici Zaštitnici Grada.

Bogoslužbeno obeležavanje javljanja Presvete Bogorodice u Zaječaru 1944.

U utorak 7. oktobra 2025. godine u paraklisu Bogorodičine kuće svetom Liturgijom načalstvovao je protonamesnik Marko Pajčin a sasluživali su mu protonamesnik Marko Radosavljević i đakon Uroš Pamučar uz molitveno prisustvo Visokopreosvećenog Mitropolita timočkog g. Ilariona.

Ovogodišnji Bgorodičini dani završavaju se svetom arhijerejskom Liturgijom koju će u sredu 8. oktobra 2025. služiti Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit timočki g. Ilarion u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u zaječarskom naselju Kotlujevac.

Zajecaronline/Eparhija timočka/ N.B.

