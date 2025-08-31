Bogdan Bogdanović završio učešće na Evropskom prvenstvu!

Kapiten košarkaša Srbije Bogdan Bogdanović izvesno je završio učešće na Evropskom prvenstvu zbog povrede zadnje lože.

Kako javlja reporter Tanjuga iz Rige, izveštaj američkih lekara je stigao, ruptura je teža nego što se mislilo i evidentno je da LA Klipersi neće želeti da rizikuju da stanjem Bogdanovića.

Bogdanović se povredio na utakmici protiv Portugalije i sada se samo čeka zvanična objava Košarkaškog saveza Srbije.

Zajecaronline/tanjug/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

ANA NIKOLIĆ U SKENDERIJI!

Muzička zvezda Ana Nikolić održaće koncert 21. novembra 2025. godine u sarajevskoj dvorani “Skenderija” sa početkom u 21 čas.