Blagojević pozvao navijače na meč sa Vojvodinom i proslavu 80. rođendana!
Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević pozvao je danas navijače na utakmicu 11. kola Superlige Srbije protiv Vojvodine kada će se obeležiti 80. rođendan kluba iz Humske.
Fudbaleri Partizana dočekaće sutra od 20.30 časova Vojvodinu na stadionu u Humskoj, uz besplatan ulaz.
“Posle večitog derbija i derbija kola protiv OFK Beograda, očekuje nas još jedan derbi protiv Vojvodine. Veliki je rivalitet između Partizana i Vojvodine, sutra nas očekuje svetkovina srpskog fudbala. Čestitam rođendan našem klubu i svima koji vole Partizan, pozivam navijače da sutra dođu u što većem broju. Svako ko dođe na utakmicu pokazaće ljubav i privrženost klubu, kao i želju da pomogne ekipi. Navijače očekuje spektakl koji će biti pre utakmice”, rekao je Blagojević na konferenciji za medije.
Zajecaronline/Tanjug/N.B.
