BLAGOJEVIĆ NAKON POVRATKA U PARTIZAN: ”Želja mi je da funkcionišemo kako treba, fokus mi je na terenu”

Trener FK Partizan Srđan Blagojević izjavio je danas da se u klub vratio na poziv Danka Lazovića i da je taj poziv doživeo kao priznanje za rad u prethodnom periodu.

Blagojević, koji se juče, posle četiri meseca vratio na poziciju šefa stručnog štaba crno-belih pojasnio je da mu je Lazovića predočio ličnu ideju i stav, i da je njegovo mišljenje bilo da mu ponudi da se vrati.

“Sasluašo sam ga i zamolio da razmislim o svemu jedan dan, da razgovaram sa najbližim saradnicima i doneo sam odluku da prihvatim poziv”, istakao je Blagojević na konferenciji za medije.

Prema njegovim rečima presudio je utisak da je ostalo nešto nedovršeno, tačnije, da nije dao sve ono što je mogao Partizanu.

“Sujeta nije bila problem, maltene je nemam i ne posmatram je kao svoju osobinu. Treći put započinjem mandat u Partizanu. Prvi je bio u januaru prošle godine, svi se sećamo kakve su okolnosti bile, drufi na startu sezone, sa 15 novih igrača i sada novi izazov. Cilj je sada jasan, drugo mesto i da vratimo kvalitet i identitet”, rekao je on.

Blagojević je poručio da ne bi trebalo da bude problema u komunikaciji sa Predragom Mijatovićem, a otkrio je da su i rešeni svi finansijski nesporazumi.

“Moja obaveza je da sa svima imam profesionalan i korektan odnos, bez obzira ko se kako zove. Želja mi je da funkcionišemo kako treba, fokus mi je na terenu. Nije mi želja da komentarišem odnos sa nadređenima”, zaključio je Blagojević.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!