Batut: Registrovano 114 slučajeva malih boginja u Srbiji

Prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”, na teritoriji Srbije registrovano je 114 slučajeva morbila.

Na teritoriji grada Beograda registrovano je 76 slučajeva morbila u okviru epidemije prijavljene 22. februara ove godine. Male boginje su potvrđene i kod jednog deteta sa teritorije Republike Srpske, navodi se u izveštaju koji je objavio Batut.

U Referentnoj laboratoriji Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak” potvrđeno je 60 slučajeva. 17 obolelih osoba su kontakti laboratorijski potvrđenih slučajeva.

Među obolelima je 21 dete mlađe od šest godina, od kojih je 18 bilo nevakcinisano. Dvoje je primilo po jednu dozu vakcine sa komponentom protiv morbila, a jedno je nepoznatog vakcinalnog statusa.

Takođe, obolelo je i 17 nevakcinisanih osoba uzrasta od 6 do 25 godina i šest potpuno vakcinisanih osoba uzrasta od 14 do 28 godina.

Među obolelima su i 33 osobe starije od 30 godina, od kojih je jedna potpuno vakcinisana sa dve doze vakcine. Tri su nepotpuno vakcinisane sa jednom dozom vakcine, jedna je nevakcinisana, a 28 je nepoznatog vakcinalnog statusa.

Komplikacija u vidu upale pluća bila je prisutna kod sedmoro obolelih.

U Novom Sadu četiri slučaja

Kako navodi Batut, na teritoriji Novog Sada registrovana su četiri potvrđena slučaja morbila kod osoba starijih od 30 godina, pri čemu je jedna nepotpuno vakcinisana jednom dozom vakcine sa komponentom protiv morbila, a tri su nepoznatog vakcinalnog statusa.

Jedan slučaj malih boginja potvrđen je 20. februara kod deteta sa teritorije Sremskog okruga (Stara Pazova), koje je u drugoj godini života i nije vakcinisano.

Jedan slučaj malih boginja potvrđen je 25. februara kod nevakcinisanog deteta sa teritorije Severnobanatskog okruga, uzrasta 13 meseci, kao i 29. februara kod osobe uzrasta 41 godinu sa teritorije Bora, koja je nepotpuno vakcinisana jednom dozom vakcine koja sadrži komponentu protiv morbila.

Kada je reč o Kolubarskom okrugu, registrovana su četiri potvrđena slučaja morbila, dva su registrovana na teritoriji Valjeva, a dva na teritoriji Mionice gde je prijavljena porodična epidemija 2. aprila ove godine.

Na teritoriji Vranja registrovana su dva slučaja morbila, jedan laboratorijski potvrđen i jedan epidemiološki povezan sa potvrđenim slučajem, u okviru porodične epidemije koja je prijavljena 11. aprila. Obolele osobe su starije od 40 godina i nepoznatog su vakcinalnog statusa.

Na teritoriji Južnobanatskog okruga 18. aprila prijavljena je epidemija u okviru koje je registrovano deset potvrđenih slučajeva morbila.

Obolele osobe su uzrasta od 15 do 48 godina, pri čemu su tri potpuno vakcinisane sa dve doze vakcine sa komponentom protiv morbila, četiri su nevakcinisane, a tri su nepoznatog vakcinalnog statusa.

Na teritoriji Niša 9 slučajeva morbila

Na teritoriji Niša registrovano je devet slučajeva morbila kod sedmoro nevakcinisane dece uzrasta od 15 meseci do četiri godine. Obolele su i dve odrasle osobe starije od 45 godina nepoznatog vakcinalnog statusa.

Na teritoriji Novog Pazara prijavljena je epidemija 7. maja u okviru koje su registrovana tri slučajeva morbila. Obolele osobe su nevakcinisane i uzrasta su od 15 meseci do četiri godine.

Male boginje su registrovane i na teritoriji Loznice kod dece uzrasta dve i sedam godina, od kojih je jedno nevakcinisano, a jedno je nepoznatog vakcinalnog statusa.

Najveći broj slučajeva morbila registrovan je u uzrasnim grupama od 40 do 49 godina, odnosno od jedne do četiri godine. Najveća uzrasno-specifična stopa incidencije bila u uzrasnoj grupi od jedne do četiri godine.