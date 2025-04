13 GODINA OD TRAGEDIJE U DISKOTECI “KONTRAST” U NOVOM SADU

Danas se navršava 13 godina od tragedije koja je 1. aprila 2012. godine potresla Novi Sad i čitavu Srbiju – požar u diskoteci “Kontrast”, u kojem je život izgubilo šest mladih ljudi.

Tog dana, požar koji je zahvatio diskoteku odneo je šest života, a mnoge porodice ostavio u večnom bolu. Iako je prošlo više od decenije, borba roditelja stradalih mladića i devojaka i dalje traje.

Njihova neprestana borba za pravdu nije stala, a cilj im je da svi odgovorni za ovu stravičnu tragediju budu privedeni pravdi.

13 GODINA OD TRAGEDIJE U DISKOTECI “KONTRAST” U NOVOM SADU: Bobra roditelja za pravdu još uvek traje

Ovaj tragičan događaj nije prošao bez uticaja na zakonodavne promene. Godine 2015. poslanici Skupštine Srbije usvojili su Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara, koji je dobio naziv “Tamari zakon”. Zakon je dobio ime po Tamari Miladinović, novinarki i jednoj od žrtava nesreće, a njegova primena ima za cilj da poveća sigurnost i spreči slične tragedije u budućnosti.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

Sada već davnih godina, sedamdesetih i osamdesetih Miroslav Ilić bio je seks simbol bivše Jugoslavije. Kao stariji kolega uveo je mnoge današnje zvezde u svet estrade. Sa Zdravkom Čolićem se još pre 40 godina takmičio ko će imati više obožavateljki i koncerata. Danas, kad je već deda, prilaze mu i dalje žene svih generacija.

HypeTv/ZajecarOnlone/S.S.