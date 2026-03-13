Basketaši Srbije pobedom nad Tajlandom započeli odbranu titule u FIBA Kupu šampiona!

Basketaši Srbije su pobedom nad domaćinom turnira Tajlandom rezultatom 21:8 u meču prvog kola Grupe A započeli odbranu titule u FIBA Kupu šampiona.

Naša selekcija je dominirala od starta, pitanje pobednika nije se postavljalo nijednog trenutka.

Srbija na Tajlandu igra u sastavu Marko Branković, Filip Kaluđerović, Stefan Milivojević i Nenad Nerandžić.

Srbija naredna dva meča u grupi A igra u subotu, prvo protiv Litvanije u 9 ujutru, a zatim i protiv Španije u 13.05, po srpskom vremenu.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

