Bacate li sunđere? Saznajte koliko su zapravo korisni

Stari sunđer za sudove može biti veoma koristan u bašti jer zadržava vlagu i pomaže da se spreči truljenje korena. Potrebno je da se postavi na dno saksije pre nego što se doda zemlja. Na taj način biljke postepeno upijaju vodu, dok se višak tečnosti zadržava i ne utiče negativno na njihov razvoj.

Prilikom zalivanja sobnih biljaka voda često brzo prolazi kroz zemlju i završava u tacni.

Kada se sunđer postavi na dno saksije, on upija taj višak i postaje dodatni rezervoar vlage.

Tako biljke duže ostaju hidrirane, što je naročito korisno tokom toplih letnjih dana ili kada niste u mogućnosti da ih redovno zalivate.

Upotrebljen sunđer može biti veoma praktičan za čišćenje i održavanje osetljivih površina u domu. Kada se blago navlaži, lako se pretvara u višenamenski alat koji pomaže u različitim kućnim poslovima.

Može poslužiti za uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca sa plišanog nameštaja i debelih tepiha, kao i za nežno brisanje prašine sa drvenih ukrasa bez opasnosti od oštećenja. Takođe je koristan za čišćenje uskih i teško dostupnih mesta, poput proreza na radijatorima i roletnama, naročito ako se iseče na manje komade. Dobro se pokazuje i pri detaljnom pranju blatnjavih delova bicikla, uključujući točkove i lance.

Zahvaljujući svojoj strukturi, sunđer lako zadržava sitne nečistoće koje usisivač često ne pokupi. Čak i istrošen sunđer može biti koristan za sitna čišćenja i sređivanje nepristupačnih delova u domaćinstvu.

Zajecaronline/Najžena

