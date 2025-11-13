Avio-kompanija ukida papirne karte – obavezna onlajn prijava ili sledi kazna od 55 evra!

Od danas putnici Rajanera više ne mogu da koriste papirne karte za ukrcavanje.

Svi letovi niskobudžetne aviokompanije u Evropi sada zahtevaju digitalne karte, dostupne isključivo putem zvanične aplikacije ili sajta.

Onlajn prijava je obavezna pre dolaska na aerodrom, a putnici koji to ne učine biće naplaćeni 55 evra po osobi.

Ukoliko je putnik već obavio prijavu, ali nema pristup digitalnoj karti, štampanje na aerodromu biće besplatno. Drugim rečima, digitalna karta je standard, dok papirna postoji samo kao opcija za one koji su već u sistemu.

Predaja prtljaga ostaje nepromenjena– putnici koji predaju kofer i dalje mogu koristiti bag-drop punktove.

Avio-kompanija ukida papirne karte

Rajaner je prvi dan digitalnog sistema ocenio kao izuzetno uspešan: preko 700 letova poletelo je bez problema, a više od 98% putnika koristilo je digitalne karte. Preostalih 2% dobilo je besplatne štampane karte.

Cilj kompanije je veća efikasnost, bolja kontrola i ekološki prihvatljiviji pristup sa manje papira. S obzirom na to da većina od 206 miliona putnika godišnje koristi digitalne karte, potpuna digitalizacija bila je logičan korak, piše 24sedam.rs

Zajecaronline/Bizportal/24sedam/N.B.

