Arheološko vođenje na lokalitetu Mora Vagei u Mihajlovcu

U nedelju, 24. avgusta, biće organizovano stručno vođenje na arheološkom lokalitetu Mora Vagei u Mihajlovcu.

Polazak je planiran u 10 sati ispred Pedagoške akademije u Negotinu, a za sve posetioce obezbeđen je besplatan prevoz.

Događaj organizuju Turistička organizacija opštine Negotin i Muzej Krajine.

Zajecaronline.com/negotin.rs/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!