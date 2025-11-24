AMSS: Zbog jutarnjeg mraza i hladnog vazduha prisutna opasnost od poledice!

Padavine prestaju, ali je i dalje zbog jakog jutarnjeg mraza i hladnog vazduha prisutna opasnost od poledice, na šta iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) posebno upozoravaju vozače, jer je u većini krajeva Srbije temperatura ispod nultog podeljka.

Magla u uslovima hladnog vremena, kada su temperature ispod nultog podeljka, donosi opasnost od proklizavanja točkova, a tada je zbog sustizanja vozila više i lančanih sudara, navode iz ovog saveza.

Prema podacima Zimske službe JP „Putevi Srbije“ 2025/26. godine u 5.21 čas, najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

Deonice na kojima ima snega su: I B-21, Ivanjica – Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

Nema zabrana za šlepere i kamione sa prikolicama na putnim pravcima.

Magle ima na sledećim putnim pravcima:

I A-2 petlja Lajkovac – petlja Ljig

I B-35 Knjaževac – Tresibaba, II A-221 Knjaževac – Kalna – Jalovik Izvor

II B-420 Jošanica – Žučkovac, II B-422 Donja Sokolovica (Manjinac) – Debelica – Minićevo, II B-423 Knjaževac (Štipina) – Debelica, II B-425 Knjaževac (Glogovac) – Beli Potok – granica održavanja Zaječar/Niš.

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije, dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.

Na teretnim terminalima, na izlazu, na graničnom prelazu Kelebija vozila se zadržavaju dva sata, na Batrovcima pet sati, a na Šidu četiri sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

