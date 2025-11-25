AMSS UPOZORAVA: Poseban oprez, na putevima moguće poledice!

Danas će tokom dana kiša biti lokalna pojava dok se uveče i tokom noći očekuje i u ostalim krajevima, a opasnost od poledice, dužeg zaustavnog puta i iznenadnog proklizavanja vozila biće prisutnija posebno tokom jutra i noći kada je vidljivost smanjena, upozorava vozače AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja.

Zimska služba JP “Putevi Srbije” saopštila je da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja prohodni i da na njima nema snega.

Magle ima na pojedinim putnim pravcima – kod petlje Grdelica – granica Srbije i Severne Makedonije (Preševo), zatim na putnom pravcu Podbukovi – Kosjerić – Požega, Požega – Arilje – Divljaka, Preljina – Mrčajevci – Adrani (do mosta na Zapadnoj Moravi)…

Na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

Na (TMV) teretnim terminalima teretna vozila se na izlazu iz Srbije zadržavaju na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija po 120 minuta, Batrovcima 300 minuta, Šidu 240 minuta, Bezdanu i Sremskoj Rači po 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

