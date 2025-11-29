AMSS: Nema zadržavanja za putnička vozila, teretnjaci čekaju do 8 sati!

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se teretna vozila na izlazu na graničnom prelazu Batrovci zadržavaju osam sati.

Nema zadržavanja za putnička vozila

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnoj stanici Zmajevo, na naplati, zadržavanje vozila je 45 minuta, dok na ostalim naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

