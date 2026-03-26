Aleksandar Vučić u Kuli: Predsednik Srbije o napadu na aktiviste SNS-a u Kuli

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas radove na revitalizaciji putnog pravca Kula – Lipar koji su počeli 10. marta. Dan nakon što je predsednik obišao opštinu Kula.

Vučića je dočekao predsednik Opštine Kula Damjan Miljanić.

Radovi na revitalizaciji putnog pravca Kula – Lipar obuhvataju obnovu kolovoza, sanaciju oštećenja i dodatno unapređenje putne infrastrukture, a time će taj put postati bezbedniji i funkcionalniji za svakodnevni saobraćaj.

U pitanju je put regionalnog karaktera, a radovima na njegovoj revitalizaciji nastavlja se kontinuitet ulaganja u unapređenje putne infrastrukture na teritoriji opštine Kula.

Lagali su o napadu

Vučić je po dolasku u Kulu rekao da je mnogo srećan kada vidi radove na sve strane, i interesovao kako su napadnuti aktivisti SNS od sinoć.

– Video sam policijski izveštaj, neverovatno je kako su u stanju da bez policijskog izveštaja izađu sa najgorim lažima. Neverovatno, čovek da ne poveruje – rekao je on.

Lagali su jutros javnost da su napadnuti blokaderski aktivisti, pojasnio je on.

Krušići čakaju Vučića

U mestu Kruščić kod Kule veliki broj ljudi se okupio da sačeka predsednika i razgovara sa njim. Postavljeni su štandovi i vije se na stotine zastava Srbije, ali i Srpske napredne stranke.

– Istina je sledeća. Ceo incident su prijavili naši aktivisti, pozvali policiju da bi bili zaštićeni. Štitili su bilborde u Igmanskoj ulici, i ja vas molim da više ne čuvate bilborde. Neka ih unište, kao da će jedna slika da doprinese ne znam čemu. Pustite ih neka se iživljavaju.

Kaže da se vide izrazito separatističke parole među blokaderima u Kuli.

– Glavni protagonista je Bojan Pajtić, izraziti separatista i autonomaš. Ali ako pobede, mi ćemo čestitati. U tome je razlika između čestitih ljudi, i onih koji to nikada nisu bili – rekao je on.

Radi se udarnički

Predsednik Opštine Kula Damjan Miljanić ranije je izjavio da će paralelno sa radovima na revitalizaciji puta započeti i izgradnja pešačke staze od izlaza iz Kule ka naseljenom mestu Lipar.

Kako je tada rekao Miljanić, radovi se izvode od ulaza u Lipar pa sve do glavne raskrsnice u Kuli. Radi se ukupno 7,8 kilometara puta, urađeno je do sada u potpunosti 1,7 kilometar, na 3.850 metara urađen je noseci sloj i potrebno je da se uradi završni. Na više od šest kilometara biće urađeno i proširenje puta, a planirano je da radovi budu završeni do sredine aprila. Za revitalizaciju puta izdvojeno je 350 miliona dinara sa PDV-om.

Zajecaronline.com/Komitet/24sedam

