75. godina Narodnog muzeja u Zaječaru – više od sedam decenija kulture i istorije

Narodni muzej u Zaječaru osnovan je 27. marta 1951. godine, kao Gradski muzej, od strane Gradskog narodnog odbora opštine Zaječar, a tokom vremena je prerastao u muzej kompleksnog tipa, sa odeljenjima za nematerijalno kulturno nasleđe, dokumentacije i konzervaciju, odnosno arheologije, istorije, istorije umetnosti i etnologije koje čine stalnu postavku u zgadi muzeja.

Današnji naziv Narodni muzej datira iz 1961. godine. Zgrada u kojoj se nalazi sagrađena je 1927.godine.

U svojoj kolekciji muzej ima oko 15.000 predmeta a neki eksponati imaju istaknuto mesto u svetskom kulturnom nasleđu (mozaici, skulpture, arhitektonski ukrasi carske palate Feliks Romulijana).

Ovim povodom, predsednik Privremenog organa grada Zaječara, dr Vladimir Videnović uputio je iskrene čestitke na jubileju 75. godina od osnivanja Narodnog muzeja u Zaječaru, kolektivu, zaposlenima i svim saradnicima.

Zajecaronline/Zajecar.info/ N.B.

