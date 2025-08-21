5 osoba povređeno u avionu na letu za Korziku!

Nema ništa gore nego kada zagusti tokom avio leta! Putnici se najviše toga plaše, e upravo takvu situaciju su imali putnici na letu Er Fransa između Pariza i Korzike. Naime zbog jakih turbulencija na letu povređeno je pet osoba, među kojima su tri člana posade, prenosi televizija BFM.

Erbas A320 sa 143 putnika, našao se juče u zoni grmljavine na velikoj nadmorskoj visini, što prethodno radar aviona nije bio registrovao, gde je naišao na jake turbulencije. Incident se dogodio dok je posada proveravala pojaseve.

Kada su stigli na pistu aerodroma Ajačo, „piloti su zatražili pomoć timova hitne medicinske pomoći koji su bili prisutni čim je avion stigao na parking mesto i brzo su se pobrinuli za povređene“, saopštila je služba za operacije aerodroma Ajačo.

Povređeni su primljeni u gradsku bolnicu, gde je evidentirano da su zadobili „traume donjih i gornjih ekstremiteta i kičme“, a dvoje povređenih je iz aviona izneto na nosilima.

