5 BOJA KOJE ĆE OBELEŽITI JESEN!

Narandžasta

Inspirisana toplinom jesenjeg lišća, ova nijansa unosi osećaj luksuza i udobnosti. Savršena je za garderobu, posebno za kapute, pletene komade i aksesoare.

Maslinasto zelena

Povratak prirodi i održivosti ogleda se i u izboru boja maslinasto zelena je svestrana, smirujuća i lako se kombinuje. Očekuje se da bude čest izbor i u modnim komadima.

Bordo

Klasična, ali nikada dosadna, bordo boja u jesen 2025. dobija novu snagu kroz slojevite teksture i sjajne tkanine. Idealna je za večernje kombinacije i svečane trenutke.

Puter žuta

Iznenađenje ove jeseni dolazi u obliku nežne, pastelne žute nijanse. Boja putera unosi svetlost u jesenju paletu, pružajući kontrast tamnijim tonovima. Biće posebno popularna u modnim detaljima i dekoraciji prostora.