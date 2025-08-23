5 BOJA KOJE ĆE OBELEŽITI JESEN!
Leto je već na zalasku, pa treba razmišljati o kupovini nove jesenje kolekcije! Kako modni stručnjaci poručuju, ovu jesen 2025. će obeležiti pet boja, koje dizajneri najavljuju kao vodeći trend.
Modna i dizajnerska scena već uveliko nagoveštava paletu boja koja će dominirati u garderoberima. U fokusu su prirodni tonovi s bogatom dubinom, ali i odvažni akcenti koji unose svežinu i karakter.
Narandžasta
Inspirisana toplinom jesenjeg lišća, ova nijansa unosi osećaj luksuza i udobnosti. Savršena je za garderobu, posebno za kapute, pletene komade i aksesoare.
Maslinasto zelena
Povratak prirodi i održivosti ogleda se i u izboru boja maslinasto zelena je svestrana, smirujuća i lako se kombinuje. Očekuje se da bude čest izbor i u modnim komadima.
Bordo
Klasična, ali nikada dosadna, bordo boja u jesen 2025. dobija novu snagu kroz slojevite teksture i sjajne tkanine. Idealna je za večernje kombinacije i svečane trenutke.
Puter žuta
Iznenađenje ove jeseni dolazi u obliku nežne, pastelne žute nijanse. Boja putera unosi svetlost u jesenju paletu, pružajući kontrast tamnijim tonovima. Biće posebno popularna u modnim detaljima i dekoraciji prostora.
Čokoladno braon
Zemljani tonovi su večiti favoriti u jesenjim kolekcijama, a ove godine čokoladno braon prednjači. Ova bogata nijansa deluje toplo i sofisticirano, a sjajno se slaže sa bež, zlatnim i zelenim detaljima.
Jesen 2025. biće u znaku balansa između prirodnih, smirenih tonova i odvažnih boja koje unose energiju. Bez obzira da li pratite trendove u modi ili dizajnu, ova sezona nudi pregršt inspiracije za izražavanje kroz boje.
