34. Festival „Dani Zorana Radmilovića“ obradovao je i najmlađe posetioce

U okviru pratećeg programa festivala, u galeriji Pozorišnog muzeja predstavljena je knjigu pesama za decu ,,Šašavi stihovi i pesme, jer biti dete zaboraviti se ne sme”, autorke Maje Milosavljević Marković.

Reč je o duhovitim i kreativnim stihovima za decu koji su protkani šaljivim tonom i prepuni dečjih mudrovanja.

Đaci iz OŠ „Ljuba Nešić“ pažljivo su slušali, čitali stihove, rimovali i rešavali zagonetke.

34. Festival „Dani Zorana Radmilovića“ obradovao je i najmlađe posetioce

Knjiga je ilustrovana dečjim crtežima, a nekoliko ilustracija uradila je i Danica B. Karić Stojilković, kreativni direktor i urednik Fondacije ,,Braća Karić” koja je ovu knjigu objavila u okviru svoje Edicije ,,Srećna planeta”.

Vladimir Đuričić, direktor zaječarskog teatra, iskoristio je priliku da se zahvali Fondaciji ,,Braća Karić” za učešće na Festivalu.

Zahvalnica je uručena Nataši Jakovljević, predstavnici Fondacije.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!