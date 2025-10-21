34. Festival „Dani Zorana Radmilovića“ obradovao je i najmlađe posetioce
U okviru pratećeg programa festivala, u galeriji Pozorišnog muzeja predstavljena je knjigu pesama za decu ,,Šašavi stihovi i pesme, jer biti dete zaboraviti se ne sme”, autorke Maje Milosavljević Marković.
Reč je o duhovitim i kreativnim stihovima za decu koji su protkani šaljivim tonom i prepuni dečjih mudrovanja.
Đaci iz OŠ „Ljuba Nešić“ pažljivo su slušali, čitali stihove, rimovali i rešavali zagonetke.
Knjiga je ilustrovana dečjim crtežima, a nekoliko ilustracija uradila je i Danica B. Karić Stojilković, kreativni direktor i urednik Fondacije ,,Braća Karić” koja je ovu knjigu objavila u okviru svoje Edicije ,,Srećna planeta”.
Vladimir Đuričić, direktor zaječarskog teatra, iskoristio je priliku da se zahvali Fondaciji ,,Braća Karić” za učešće na Festivalu.
Zahvalnica je uručena Nataši Jakovljević, predstavnici Fondacije.
