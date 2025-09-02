ŽUTI KOLAČ SA TREŠNJAMA PO STAROM RECEPTU
Potrebno je:
- 6 jaja
- 6 kašika šećera
- 6 kašika običnog brašna
- 100 g putera (ili margarina)
- 1 kašičica praška za pecivo
- 300 g trešanja bez koštica
Priprema:
Rernu zagrejte na 180 stepeni. Trešnje operite pa im uklonite koštice i malo ih osušite. Žumanca odvojite od belanaca. U jednoj posudi umutite belanca sa prstohvatom soli u čvrst sneg. Zasebno, penasto umutite žumanca sa šećerom. Zatim dodajte omekšali puter i mešajte dok smesa ne postane glatka. Brašno pomešajte sa praškom za pecivo pa dodajte u smesu sa žumancima. Sneg umešajte špatulom u smesu. Izlijte smesu u pleh obložen pek papirom. Preko smese rasporedite trešnje. Pecite kolač 20 do 25 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni.
Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.
