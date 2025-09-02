ŽUTI KOLAČ SA TREŠNJAMA PO STAROM RECEPTU

Potrebno je:

6 jaja

6 kašika šećera

6 kašika običnog brašna

100 g putera (ili margarina)

1 kašičica praška za pecivo

300 g trešanja bez koštica

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. Trešnje operite pa im uklonite koštice i malo ih osušite. Žumanca odvojite od belanaca. U jednoj posudi umutite belanca sa prstohvatom soli u čvrst sneg. Zasebno, penasto umutite žumanca sa šećerom. Zatim dodajte omekšali puter i mešajte dok smesa ne postane glatka. Brašno pomešajte sa praškom za pecivo pa dodajte u smesu sa žumancima. Sneg umešajte špatulom u smesu. Izlijte smesu u pleh obložen pek papirom. Preko smese rasporedite trešnje. Pecite kolač 20 do 25 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

