Zima umesto proleća: Na putevima moguća poledica

Taman kada smo pomislili da se vreme uskladilo sa kalendarom i da će proleće da zasija punim sjajem, iznenadio nas je sneg. Ne, nije reč o prvoaprilskoj šali. Prema poslednjim najavama meteorologa, snežne padavine se na području Srbije očekuju do četvrtka, 2. aprila.

Pored snega, najavljena je i pojava jutarnjih mrazeva, što znači da će i temperature biti niže.

U Zaječaru se 1. aprila očekuje susnežica, a temparatura će se kretati od nula do 3 stepena. Prema najavama, padavine bi brzo trebalo da prestanu, te se već za vikend očekuje porast temperature sa sunčanim intervalima. Maksimalne dnevne očekivane temperature u vikendu pred nama iznosiće od 13 do 15 stepeni, dok će se jutarnja temperatura u prestonici kretari od tri do pet stepena.

U sredu na severu uz sunčane intervale dok će južnije od Beograda biti oblačno sa susnežicom i snegom. Očekuje se formiranje manjeg snežnog pokrivača i u nižim predelima i to naročito na jugozapadu , jugu i istoku zemlje gde se očekuju i nešto obilnije padavine.

Mnoge je lepo vreme izmamilo napolje, što u ovom trenutku nije nikako preporučljivo zbog vanrednog stanja i borbe protiv širenja korona virusa. Koliko god da volite male bele pahulje, posmatrajte ih samo kroz prozor.

Vozaači oprez zbog poledice

Na pojedinim deonicama najopterećenijih puteva u Srbiji ima snega, saopštili su jutros iz JP „Putevi Srbije“.

Na putnim pravcima i prioriteta/A kategorije održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, Niša, Novog Pazara i Vranja.

Na državnim putevima II i III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Niša, Novog Pazara, Užica, Vranja i Zaječara.

Zbog najavljenih niskih temperatura postoji mogućnost pojave mestimične poledice na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

JP Putevi Srbije savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

izvor: Blic