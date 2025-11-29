ZEMLJOTRES U SRBIJI: Evo gde se zatreslo

U okolini Čačka jutros je zabeležen slab zemljotres jačine 1.9 stepeni po Rihteru, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Potres je registrovan u 05:11, na lokaciji severno od grada između Vrnčana i Takova.

ZEMLJOTRES U SRBIJI

Prema podacima RSZ, zemljotres se dogodio na dubini od oko 8 kilometara. Ovakvi potresi spadaju u kategoriju slabih i uglavnom ne mogu da izazovu materijalnu štetu, ali ih građani u neposrednoj blizini epicentra ponekad mogu osetiti kao kratkotrajno podrhtavanje.

Za sada nema informacija o eventualnim prijavljenim štetama ili pozivima građana nadležnim službama.

Zajecaronline/Alo!/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!