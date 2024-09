Zemljotres pogodio Majdanpek!

U Srbiji su jutros oko 10 časova registrovana dva zemljotresa u roku od samo desetak minuta. Drugi zemljotres pogodio je Majdanpek.

Tlo se najpre zatreslo kod Donjeg Milanovca, gde je zabeležen potres jačine 1.7 stepena po Rihterovoj skali.

Nedugo zatim, zemljotres jačine 2 stepena Rihtera pogodio je Majdanpek.

Zemljotresi su bili među slabijima, a za sada nije poznato da li je pričinjena materijalna šteta.

Kako nastaju zemljotresi?

Zemljotresi su prirodni fenomeni koji nastaju kao rezultat kretanja tektonskih ploča Zemljine kore. Oni su među najrazornijim prirodnim katastrofama, jer mogu izazvati ozbiljne štete na infrastrukturi, kao i ljudske žrtve. Najčešći uzrok zemljotresa je sudaranje, klizanje ili odvajanje tektonskih ploča, ali mogu ih izazvati i vulkanske erupcije, podzemne eksplozije ili veštačke aktivnosti poput rudarenja.

Zemljina kora nije čvrsta i nepromenljiva – ona je podeljena na velike segmente, poznate kao tektonske ploče, koje “plutaju” na viskoznom omotaču Zemlje, a to je astenosfera. Kada se ove ploče pomeraju, dolazi do akumulacije energije duž njihovih granica. Kada se ta energija oslobodi, dolazi do zemljotresa. Mesto unutar Zemlje gde počinje potres zove se hipocentar, dok je tačka na površini neposredno iznad tog mesta epicentar.

Magnituda i intenzitet

Magnituda zemljotresa meri se Rihterovom skalom i odnosi se na količinu energije oslobođene tokom potresa. Intenzitet zemljotresa, s druge strane, meri se prema njegovom učinku na ljude i objekte i izražava se Merkalijevom skalom. Zemljotresi sa višom magnitudom mogu prouzrokovati veću štetu, ali intenzitet može varirati u zavisnosti od udaljenosti epicentra, dubine hipocentra i lokalne geologije.

ZaječarOnline/O.B.