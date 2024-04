“ŽELIMO DA JE DOSTOJANSTVENO SAHRANIMO” Deda ubijene Danke Ilić (2) plače na pomen njenog imena: “Ne znamo šta su joj monstrumi uradili”

“ŽELIMO DA JE DOSTOJANSTVENO SAHRANIMO”

Porodica ubijene Danke Ilić (2) iz Bora još uvek ne može da prihvati činjenicu da devojčice još uvek nema.

–Samo da se pronađe telo naše Danke. Da znamo šta su joj ovi monstrumi napravili i da je dostojanstveno sahranimo i da znamo gde možemo da je posećujemo.”, kaže deda ubijene Danke Ilić (2) iz Bora.

Deda Danke Ilić je rekao da, što se tiče informacija, najviše veruje Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP).

– U svakom momentu, ako nas interesuje bilo kakva informacija, njihova vrata su otvorena za nas. Mi se svaki drugi dan interesujemo. I dalje se traga za telom. Videli ste i sami, po priči ova dva monstruma, ne razumem ih šta su to uradili. – kaže Ilić.

“Dankin brat vraćen u porodicu, krenuo ponovo u vrtić”

Prema njegovim rečima, Dankin brat koji je u trenutku nestanka bio sa njom u Banjskom polju, odveden je u jednom momentu u hraniteljsku porodicu pošto su, kako on tvrdi, njegovi roditelji bili osumnjičeni.

– Dankin brat, moj unuk, vraćen je roditeljima i našoj porodici posle ispitivanja. Odmah, drugi ili treći dan su nam vratili dete. Bio je u hraniteljskoj porodici. Po zakonu je to bilo, to je procedura jer su moja snajka i sin bili osumnjičeni. Dok se nije rešila stvar, dete je moralo da bude tamo – kaže on.

Prema njegovim rečima, mališan ima tri godine i dva meseca i još uvek nije svestan šta se dogodilo sa njegovom sestrom Dankom.

– Dete je još uvek. Po neki put spomene Danku, a to nama slomi srce. Vratili smo ga u vrtić, svi pokušavamo da živimo normalno, a samo čekamo svakog trenutka da nam jave da su je pronašli – kaže Dankin deda.

“Ne znamo kako da operemo ljagu sa porodice”

– Teško mi je da gledam razne privatne detektive i ljude koji dolaze na televiziju i tamo svašta pričaju za moju porodicu i mene. Ja sam dete grada Bora, svi me znaju i svi se čude takvim izjavama da smo alkoholičari, da smo kockari, da je snajka opljačkala pumpu, da je napravila manjak. To je strašno. Ne znamo kako da operemo ljagu sa naše porodice i zato jedva čekam da dođe prava istina, pa ćemo posle, ako Bog da, da isteramo pravdu na videlo – kaže Dankin ujak.

On je istakao i da roditelji Danke od trenutka nestanka žive zajedno i da se nisu razdvajali.

– Oni su normalno živeli sve vreme i dok je bilo ispitivanje. Znači, oni se nisu razdvajali. To je totalna laž – kaže sagovornik.

Milan se potom zahvalio policajcima i gradonačelniku Bora, Aleksandru Milikiću.

– Ljudi su na terenu i svaka im čast. Ja sam od prvog dana kada je Danka nestala bio sa njima. To je neverovatno kako je sve to brzo organizovano i mogu da se javno zahvalim gradonačelniku Bora koji je prvi bio gore i koji je prvi organizovao dolazak građana Banjskog polja koji su se odmah dali u potragu – kaže Ilić.

Danku udarili kolima pa je usmrtili na svirep način

Podsetimo, mala Danka Ilić iz Bora, stara nepune dve godine, nestala je u utorak 26. marta. Istragom je otkriveno da je devojčica ubijena i to je saopšteno 4. aprila. Dete su kolima, kako se sumnja, udarili dvojica muškaraca iz okolnih sela u Boru. Nesrećna devojčica je bila živa posle udarca, ali je udavljena.

Otac i brat jednog od osumnjičenih su uhapšeni zbog sumnje da su pomagali u zločinu. Brat osumnjičenog je preminuo u pritvoru, dok je ocu određen pritvor.

