ZAŠTO JE ULAGANJE U OVU SADNICU NAJPOPULARNIJE U SRBIJI? Lak je za uzgoj, a potražnja samo raste!

Lešnik, jedna od najčešće korišćenih namirnica u prehrambenoj industriji, zabeležio je porast cene za više od trećine od početka ove godine na globalnom nivou.

Što se tiče situacije sa lešnicima u Srbiji, naša zemlja se poslednjih godina sve ozbiljnije pozicionira na evropskoj mapi proizvođača. Prema poslednjim podacima, Srbija zauzima četvrto mesto u Evropi sa proizvodnjom od oko 8.910 tona u 2024. godini, na površini od 8.718 hektara. To je dvostruko više nego pre samo pet godina i trend rasta ne jenjava.

Dug vek trajanja zasada — i do 50 godina — čini ovu kulturu jednom od najisplativijih u voćarstvu, što potvrđuje sve veći broj novih zasada širom zemlje.

Svako ko se odluči na taj zahtevan poduhvat, treba da ima na umu koje su sve prednosti i mane uzgoja lešnika.

Prednost je, jasno, višestruka upotrebna vrednost i pomenuta velika potražnja, kao i jednostavna tehnologija uzgoja. Takođe, eksploatacioni period drveta lešnika je preko 50 godina, a plod je vrlo zahvalan kada je u pitanju duže čuvanje. Lešnik uspeva i na mestima gde druge voćne vrste ne mogu. Za uzgoj jednog hektara potrebno je 5.000 evra.

Osnovna mana proizvodnje lešnika jeste što zahteva strpljenje – komercijalni prihodi počinju tek posle 6 do 7 godina.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs/bizportal/N.B.

